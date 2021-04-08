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Майгуров считает, что только Логинов достоин права оставаться на самоподготовке

09:30
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Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров назвал биатлониста, который имеет право готовиться к олимпийскому сезону отдельно от сборной.

«С Юрия Михайловича (Каминского) никто не спрашивает за подготовку Логинова, Елисеева и Карима Халили. Будет ли вокруг них создана группа? По моему мнению, сейчас только Логинов может претендовать на самоподготовку, ему может быть оказана помощь. Что касается остальных спортсменов, то всех — в команду», — цитирует Майгурова ТАСС.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11094389

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