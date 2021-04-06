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Резцова — о переходе Шамаева в сборную Румынии: «В нашем биатлоне проблемы, поэтому бегут»

20:00
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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» отреагировала на возможный переход россиянина Дмитрия Шамаева в сборную Румынии по биатлону.

«Почему от нас убегают? Честно говоря, не могу назвать конкретную причину, — сказала Резцова «СЭ». — Конкуренция? Сомневаюсь, что из-за этого. В моей карьере таких случаев вообще не было, это 100%. Сейчас другой биатлон, другая система подготовки и соревнований. Единственное, что могу сказать — в нашем биатлоне есть проблемы, поэтому бегут».

Российский биатлонист Дмитрий Шамаев уже получил гражданство Румынии. Шамаев должен перейти в сборную Румынии вместе с Натальей Ушкиной, которая на завершившемся чемпионате России завоевала три медали, в том числе золото в гонке преследования.

(Артем Бухаев)

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