Виктор Майгуров: «Давайте решать вопросы в цивилизованном порядке, а не выступать в качестве шоу-актеров»

Виктор Майгуров прокомментировал свою победу на выборах главы Союза биатлонистов России. За Майгурова проголосовал 31 делегат против 23 у Алексея Нуждова.

— Насколько довольны результатом выборов?

— Не знаю. Много этому предшествовало негативных моментов со стороны некоторых членов Союза биатлонистов России. Я сегодня сказал, что, если чьи-то права нарушены, давайте их решать в цивилизованном порядке, а не выступать в качестве шоу-актеров на страницах первых газет. Про биатлон должны говорить только положительные вещи, а не скандалы. Все, что там говорилось, завтра никто не вспомнит. Ничего из того, что говорилось в мой адрес, точно не соответствует действительности. Я для себя принял решение никак не ввязываться в эту перепалку.

— Насколько на вас влияли скандалы перед выборами?

— У меня хорошая команда. Есть поддержка друзей, семьи, сотрудников СБР. Я и до этого получал много слов поддержки. Я не один. Все нормально.

— Судя по финальному слову, вы человек не злопамятный?

— Да, иногда мне это ставят в вину.