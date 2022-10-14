Виктор Майгуров: «С президентом IBU договорились, что проведем онлайн-конференцию»

Майгуров сообщил, что с президентом IBU договорились о проведении онлайн-конференции

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров сообщил, что накануне общался с главой Международного союза биатлонистов по поводу дальнейшего взаимодействия двух федераций.

— Как обстоят дела с повестками для биатлонистов сборной России?

— Что касается спортсменов сборной России, то информации нет, что кому-то приходила повестка. Вчера мне звонил президент IBU Олле Даллин, который интересовался отдельными вопросами: по поводу развития лазерного биатлона в России, развития электронных мишенных установок. Мы договорились, что после выборов, где-то в конце октября, проведем онлайн-конференцию и обудим сегодняшний статус. Как мы можем даже в рамках этих санкций дальше взаимодействовать.