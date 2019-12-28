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Матвей Елисеев: «Сильно меня выбило это падение»

21:00
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Россиянин Матвей Елисеев попытался объяснить неудачное выступление в масс-старте в Рождественской гонке.

— Тяжело. Хотя вроде и ветра нет. Но все равно очень сложно, — сказал Елисеев в эфире Матч ТВ.

Почему упали? Наверное, Екатерина не справилась со скоростью, не смогла переместить центр тяжести.

Лед уже, трасса очень разбитая. Немного ширины не хватает. Лыжи в ограждение попали. Хорошо, мужчина помог. Отцепил лыжу и передал ее мне. Очень неприятный момент.

Пока не успел успокоиться. Сильно меня выбило это падение.

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