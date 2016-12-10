Мартен Фуркад: "Шипулин попросил меня помочь на трассе, но я очень устал"

Победитель гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке Мартен Фуркад подчеркнул, что не смог помочь Антону Шипулин, когда россиянин догнал его. Несмотря на это, биатлонисты затем смогли сработаться, чтобы не подпустить близко Эмиля Хегле Свендсена. В итоге норвежец финишировал вторым, а Шипулин - третьим.
- У нас с Антоном получилось очень интересное противостояние, почти всю гонку мы провели вровень, - приводит пресс-служба IBU слова Фуркада. - Когда он догнал меня, то попросил помочь на трассе. Но я на тот момент слишком устал и не смог этого сделать.
И все же потом мы вели друг друга. Это было очень важно, потому что рядом был Эмиль. Это было умное решение. На огневом рубеже Антон стрелял быстрее, поэтому мне пришлось выйти из своего темпа, чтобы не отстать. Очень тяжелая гонка.
Andre_Saratov
Потом устал, потом стемнело, только я его предупредил... (с)
06:51 11 декабря
Thomas_Boy
Вот пролетарской ненависти у некоторых в достатке... А мозгов нет.
00:18 11 декабря
lozud4eg
бред или сон
23:44 10 декабря
Armeez57
Если мягко сказать-ерунду товарисч несет!!!
22:43 10 декабря
shu111
Второй раз не прокатит, если что)
22:40 10 декабря
maximalist
Устал - отдохнул - выиграл и все за одну гонку.
22:06 10 декабря
rusfed 2.0
да это какая-то шутка
21:43 10 декабря
freak
Зачем помогать если он под санкциями? Ты француз ему поможешь, а он потом тебе руку откусит. А народ будет ему рукоплескать, как же лягушатника приложили, ура! Так ему и надо. Это россия Мартен, дикий народ.
21:35 10 декабря
ozozolio
А почему он должен помогать прямым конкурентам, он же не мать Тереза
21:27 10 декабря
кубань чемпион
Пока, мы будем верить, что кто то поможет, будем всегда проигрывать. Сила в правде, а правда в силе. Лягушка найдет тысячу отговорок. Не надо верить в его не победимость и искать в нем союзника. Нужно драть его со "всей пролетарской ненавистью," как Бабиков с Цветковым неделей ранее и он сдуется.
20:48 10 декабря
waleriy
Гнида.
20:40 10 декабря