Мартен Фуркад: «Благодарен Йоханнесу Бе за возможность выиграть»

Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад прокомментировал выступление в спринте на этапе Кубка мира в Оберхофе. Француз одержал победу, по его словам, на это сказалось отсутствие лидера мирового рейтинга Йоханнеса Бе.

— Доволен своим выступлением. Было сложно, условия были непростыми, но я справился, — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ». — В отсутствие Йоханнеса победа чувствуется по-другому, он лучший биатлонист мира. И я благодарен ему за предоставленную возможность победить.

Мне удалось разложить силы по дистанции, от первого до последнего круга.