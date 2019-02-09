Маргарита Васильева: "Думали, что отменят гонку. Было жалко наших парней"

Россиянка Маргарита Васильева​ после женской эстафеты на этапе Кубке мира в Канаде призналась, что думала об отмене гонки. Она завершила второй этап эстафеты на 14-м месте с отставанием от лидера в 3 минуты 31 секунду.

– Перед стартом понимала, что надо отыгрывать отставание, важно было, чтобы нас не сняли, как круговых, – сказала Васильева в эфире "Матч ТВ". - Сегодня нормально работалось, спать, как вчера, не хотелось. Мы говорили с девочками, думали, что отменят гонку. Было жалко наших парней, они все обмороженные прибегали. В итоге, гонку не отменили, пришлось придумывать способы, как греться. На лоб и ноги специальные грелки наклеивали, чтобы на спуске не замерзнуть.