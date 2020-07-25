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Малиновский до сентября будет тренироваться отдельно от сборной России

17:15
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Пятикратный чемпион мира среди юниоров Игорь Малиновский как минимум до сентября будет готовиться к сезону отдельно от сборной России по биатлону, сообщает ТАСС.

В июле основной и резервный составы российской команды провели первый предсезонный сбор в Рыбинске, там же команда соберется в августе для прохождения второго сбора. Малиновский был включен в резервный состав национальной команды.

Малиновский будет тренироваться в условиях среднегорья на Семинском перевале (Республика Алтай). Одна из команд России может провести там третий предсезонный сбор.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9053101

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