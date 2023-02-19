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Польховский поздравил Карима Халили с победой в общем зачете Кубка России по биатлону

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский отреагировал на победу российского биатлониста Карима Халили в общем зачете Кубка России по биатлону сезона-2022/2023.

«Молодец Карим! Только рад за него. Перспективный парень с головой. Желаю ему дальнейших успехов, он стоит на правильном пути. Поздравляю его!», — приводит «Чемпионат» слова Польховского.

Халили набрал 571 очко и опередил расположившегося на второй строчке Александра Поварницына на 20 очков.

24-летний спортсмен также победил в зачете спринтов и гонок преследования.

Источник: https://www.championat.com/biathlon/news-5002661-valerij-polhovskij-pozdravil-karima-halili-s-pobedoj-v-obschem-zachyote-kubka-rossii.html
Биатлон
Валерий Польховский
Карим Халили
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