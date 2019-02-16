20:17 | Биатлон

Логинов выступит в гонке преследования на этапе Кубка мира в США, но пропустит эстафеты

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Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в сегодняшней гонке преследования на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

Как сообщил в эфире канала "Матч ТВ" известный комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на тренерский штаб национальной команды, 27-летний спортсмен не примет участия в эстафетах.

Напомним, Логинов занимает 2-е место в общем зачете Кубка мира, имея в активе 609 очков.

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