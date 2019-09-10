Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил, что трехкратный призер чемпионатов мира Александр Логинов подписал контракт с СБР, информирует ТАСС.

27-летний спортсмен был единственным биатлонистом сборной России, который летом отказался подписывать соглашение с СБР на предстоящий сезон. Спортсмена не устраивал пункт контракта, регламентирующий количество рекламных мест на экипировке под личных спонсоров.

Договориться сторонам удалось только в конце августа на заседании правления СБР, которое посетил Логинов и его партнеры по команде олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев, которые также были недовольны условиями уже подписанных контрактов. По итогам той встречи Логинов отметил, что подпишет контракт в ближайшее время.

Ведущие биатлонисты сборной России на предстоящий сезон, помимо основного документа, также подписали дополнительное соглашение, которое позволит им сохранить свои контракты с личными спонсорами на предстоящий сезон. Однако через год будет разработан универсальный документ, в котором количество рекламных мест будет определяться результатами спортсмена.

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