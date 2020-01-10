Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету
20:55
Оглашены составы мужской и женской сборной России на эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. В мужскую четверку не вошел лидер команды Александр Логинов.
Мужчины: Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.
Женщины: Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина.
Женская эстафета начнется в 14.00 по московскому времени, мужская — в 16.15.
Составы на эстафеты! ???— Биатлон России (@russianbiathlon) January 10, 2020
11 января на этапе Кубка мира в Оберхофе будет интересно — трансляции гонок покажут «Матч ТВ» и «Евроспорт». pic.twitter.com/e4l5GXPO5T
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