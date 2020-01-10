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Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету

20:55
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Оглашены составы мужской и женской сборной России на эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. В мужскую четверку не вошел лидер команды Александр Логинов.

Мужчины: Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина.

Женская эстафета начнется в 14.00 по московскому времени, мужская — в 16.15.

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