Логинов не вошел в состав сборной России на эстафету

Оглашены составы мужской и женской сборной России на эстафеты на этапе Кубка мира в Оберхофе. В мужскую четверку не вошел лидер команды Александр Логинов.

Мужчины: Карим Халили, Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов.

Женщины: Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова, Лариса Куклина.

Женская эстафета начнется в 14.00 по московскому времени, мужская — в 16.15.