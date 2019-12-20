Ливень и трава на трассе. Женский спринт в Анси пройдет под проливным дождем

Как сообщает корреспондент «СЭ» с места событий, за полчаса до гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону в окрестностях Анси не прекращается ливень. По прогнозам, он продолжится и во время спринта. Об угрозе его отмены пока официально не сообщается, но по бокам трассы уже снова начала выступать трава, а снег заметно размывает. Сейчас в Анси +11 градусов.

Старт женского спринта запланирован на 16:15 по московскому времени. В нем примут участие пять россиянок:

Светлана Миронова, получившая 17-й номер, Екатерина Юрлова-Перхт (24-й), Кристина Резцова (50-й), Лариса Куклина (54-й) и Тамара Воронина (98-й). (Дмитрий Кузнецов)