Лейсан Бикташева: "Старалась отыграть отставание, но дыхалки не хватило"

Россиянка Лейсан Бикташева​ после женской эстафеты на этапе Кубке мира в Канаде призналась, что дебют в эстафетных гонках получился неплохим. Биатлонистка завершила третий этап на 13-м месте с отставанием от лидера в 4 минуты и 37 секунд.

– В целом получился неплохой дебют в эстафетных гонках, – сказала Бикташева в эфире "Матч ТВ". - Конечно, стрельба и ход еще оставляют желать лучшего. Было время, когда немного волновалось, но все быстро прошло. Старалась отыграть отставание, но дыхалки не хватило. Перед стрельбой немного запыхалась, из-за этого сбился ритм. Знала, что не все получилось у Васнецовой, но перед своим стартом ее не видела, поэтому не говорили с ней.