Губерниев: «Какая мне разница, что комментировать? Моя зарплата, в отличие от СБР, от рекламодателей не зависит»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова биатлонистки Натальи Гербуловой.

Ранее спортсменка предположила, что Губерниев хочет убрать индивидуальные гонки из соревновательной программы, потому что ему лень их комментировать.

«Она пошутила, естественно. Потому что мы с ней друзья. Мне-то какая разница, что комментировать? Мне все равно. И моя зарплата, в отличие от СБР, от рекламодателей не зависит. Я всего лишь переживаю и хочу, чтобы биатлон оставался флагманом. Я предложил минимизировать количество индивидуальных гонок в сезоне. Потому что индивидуальную гонку очень плохо смотрят зрители и особенно они плохо смотрят новые форматы, когда каждый раз приходится объяснять правила», — приводит «Спорт День за Днем» слова комментатора.

По мнению Гербуловой, индивидуальные гонки необходимо сохранить в Кубке России, так как они являются «классикой биатлона».