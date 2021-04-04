Латыпов: «Башкирские отцы сегодня победили»

Сборная Башкирии по биатлону в составе Александра Бабчина, Антона Бабикова, Алексея Петрова и Эдуарда Латыпова выиграла эстафету на 30 км на чемпионате России.

«Башкирские отцы сегодня победили. Спасибо команде за отличную гонку. Сезон завершен, теперь нужно отдохнуть и с новыми силами в новый сезон», — написал Латыпов в Instagram.

Вторыми к финишу пришли спортсмены из Ханты-Мансийска, в гонке приняли участие Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов и Семен Сучилов.

Бронзовые медали выиграла сборная Москвы в составе Даниила Фомина, Матвея Елисеева, Ильи Гаврилова и Карима Халили.