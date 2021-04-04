Бабиков и Латыпов выиграли эстафету на чемпионате России по биатлону в составе сборной Башкортостана

Сборная Башкортостана выиграла мужскую эстафету на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийске.

В составе победителей выступали Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и Эдуард Латыпов. Серебро завоевала команда Ханты-Мансийского автономного округа (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов, Семен Сучилов), бронза — у сборной Москвы (Даниил Фомин, Матвей Елисеев, Илья Гаврилов, Карим Халили).

Чемпионат России по биатлону

Ханты-Мансийск

Мужчины

Эстафета

1. Республика Башкортостан (Александр Бабчин, Антон Бабиков, Алексей Петров и Эдуард Латыпов) — 1.20.37,6 (0 штрафных кругов+6 дополнительных патронов)

2. ХМАО (Дмитрий Иванов, Никита Поршнев, Вадим Филимонов, Семен Сучилов) — отставание +29,8 секунды (0+3)

3. Москва (Даниил Фомин, Матвей Елисеев, Илья Гаврилов, Карим Халили) — +58,4 (0+8)