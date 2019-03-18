Лариса Куклина - о чемпионате мира: "Хоть я и стартовала в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт"

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Россияне завоевали три медали и заняли 7-е место в общем зачете.

Спортсменка стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв 16-е место.

– Завершился Чемпионат Мира 2019 в Эстерсунде. Это был мой первый ЧМ, хоть и стартовала я в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт. Чем-то расстроилась конечно. Знала и чувствовала, что готова была на лучшее! Все еще будет. Друзья, а еще хочу сказать, что все будет хорошо, – написала Куклина в своем Инстаграме.

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