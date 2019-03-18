Лариса Куклина - о чемпионате мира: "Хоть я и стартовала в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт"

Российская биатлонистка Лариса Куклина поделилась впечатлениями от чемпионата мира в шведском Эстерсунде. Россияне завоевали три медали и заняли 7-е место в общем зачете.
Спортсменка стала лучшей из россиянок в индивидуальной гонке, заняв 16-е место.
– Завершился Чемпионат Мира 2019 в Эстерсунде. Это был мой первый ЧМ, хоть и стартовала я в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт. Чем-то расстроилась конечно. Знала и чувствовала, что готова была на лучшее! Все еще будет. Друзья, а еще хочу сказать, что все будет хорошо, – написала Куклина в своем Инстаграме.
Завершился Чемпионат Мира 2019 в Ostersund 🇸🇪 Это был мой первый ЧМ, хоть и стартовала я в одной индивидуальной гонке, но могу занести себе в актив этот старт) Чем то расстроилась конечно... Знала и чувствовала, что готова была на лучшее! Всё ещё будет ✊💪 Друзья, а ещё хочу сказать, что ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО 😉 #biathlonworld #ostersund #biathlon #sportsgirls #поддержка #счастьеесть #хорошеенастроение #ironman #skiwax #bliz #yamalwomenteam #xlifeclub #kvplus #lillsport #2019ostersund #чм2019 #спб #россия #тюмень #команда #russiangirlsgram #teamrussia