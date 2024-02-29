Кубок России: смотреть прямую трансляцию индивидуальной гонки женщин в Уфе

Индивидуальная гонка женщин на V этапе Кубка России по биатлону в Уфе пройдет 29 февраля

Индивидуальная гонка женщин в рамках V этапа Альфа-Банк Кубка России сезона 2023/2024 по биатлону пройдет в Уфе в четверг, 29 февраля. Начало — в 9.00 по московскому времени.

Бесплатно гонку в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ» и официальный YouTube-канал СБР. Также следить за Кубком России в прямом эфире можно на телеканалах «Матч Арена» и «Матч Страна».

Финальный этап Кубка России сезона 2023/2024 по биатлону в Уфе стартует 29 февраля и завершится 3 марта. В программе соревнований — индивидуальные гонки, спринтерские гонки и гонки преследования.

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