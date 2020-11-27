Кубок мира по биатлону-2020/21: расписание всех этапов

Даты всех этапов и где смотреть трансляции гонок Кубка мира в этом сезоне.

Старт сезона примет финский Контиолахти. Еще два этапа в 2020 году запланированы в австрийском Хохфильцене.

Два этапа в начале 2021 года должен принять немецкий Оберхоф, а в марте — чешское Нове Место.

Также запланированы старты в итальянской Антерсельве и норвежском Хольменколлене (Осло).

Чемпионат мира по биатлону в этом сезоне доверен словенской Поклюке. Сроки проведения соревнований — 9 — 21 февраля 2021 года.

Расписание этапов Кубка мира

27 — 29 ноября. Контиолахти (Финляндия)

30 ноября — 6 декабря. Контиолахти (Финляндия)

7 — 13 декабря. Хохфильцен (Австрия)

14 — 20 декабря. Хохфильцен (Австрия)

4 — 10 января. Оберхоф (Германия)

11 — 17 января. Оберхоф (Германия)

18 — 24 января. Антерсельва (Италия)

9 — 21 февраля. Чемпионат мира. Поклюка (Словения)

4 — 7 марта. Нове Место (Чехия)

11 — 14 марта. Нове Место (Чехия)

18 — 21 марта. Осло (Норвегия)

Трансляции этапов Кубка мира по биатлону-2020/21 запланированы на телеканалах и сайтах «Матч ТВ» и Eurosport.