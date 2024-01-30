Седьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 29 февраля по 3 марта

Седьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 29 февраля по 3 марта. В программе соревнований: индивидуальная гонка, масс-старт, сингл-микст и микст. Публикуем расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание этапа в Холменколлене (Норвегия)

29 февраля, четверг

16.15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 марта, пятница

16.15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

2 марта, суббота

15.20. Масс-старт, 12.5 км, женщины

17.20. Масс-старт, 15 км, мужчины

3 марта, воскресенье

14.45. Сингл-микст

16.45 Микст, эстафета

Трансляция гонок в России будет доступна в прямом эфире на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также посмотреть соревнования можно на IBU Live TV с использованием VPN.

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