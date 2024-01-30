Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Главная
Биатлон

Сегодня, 11:00

Кубок мира — этап в Холменколлене: расписание гонок и где смотреть трансляции

Седьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 29 февраля по 3 марта
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Йоханнес Бе.
Фото AFP

Седьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 29 февраля по 3 марта. В программе соревнований: индивидуальная гонка, масс-старт, сингл-микст и микст. Публикуем расписание турнира. Время начала — московское.

Расписание этапа в Холменколлене (Норвегия)

29 февраля, четверг

16.15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

1 марта, пятница

16.15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

2 марта, суббота

15.20. Масс-старт, 12.5 км, женщины

17.20. Масс-старт, 15 км, мужчины

3 марта, воскресенье

14.45. Сингл-микст

16.45 Микст, эстафета

Трансляция гонок в России будет доступна в прямом эфире на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также посмотреть соревнования можно на IBU Live TV с использованием VPN.

Биатлон: все турниры сезона 2023 / 2024 и последние новости

Биатлон
0
Читайте также
Медведева обвиняют в нечестной игре в финале Australian Open
Стало известно, каких наград лишится Валиева после дисквалификации CAS
Не менее 20 палестинцев в Газе погибли в результате авиаудара Израиля
В Совбезе РФ назвали безрезультатными попытки Запада сломить Россию
Президент Венесуэлы Мадуро анонсировал свой визит в Санкт-Петербург
Военные ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на купянском направлении
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион по биатлону Малышко объяснил решение завершить карьеру

На 78-м году жизни скончался бывший тренер четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости