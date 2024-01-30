Кубок мира — этап в Холменколлене: расписание гонок и где смотреть трансляции
Седьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 29 февраля по 3 марта
Седьмой этап Кубка мира пройдет в норвежском Холменколлене с 29 февраля по 3 марта. В программе соревнований: индивидуальная гонка, масс-старт, сингл-микст и микст. Публикуем расписание турнира. Время начала — московское.
Расписание этапа в Холменколлене (Норвегия)
29 февраля, четверг
16.15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
1 марта, пятница
16.15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
2 марта, суббота
15.20. Масс-старт, 12.5 км, женщины
17.20. Масс-старт, 15 км, мужчины
3 марта, воскресенье
14.45. Сингл-микст
16.45 Микст, эстафета
Трансляция гонок в России будет доступна в прямом эфире на онлайн-платформе Okko и Евроспорте по платной подписке. Также посмотреть соревнования можно на IBU Live TV с использованием VPN.
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