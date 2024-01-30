На 78-м году жизни скончался бывший тренер четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Домрачевой

В Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона сообщили, что бывший тренер сборной Белоруссии по биатлону Николай Захаров скончался на 78-м году жизни.

«Вчера стало известно, что Николай Федорович ушел из жизни. Причиной могли стать осложнения после инсульта, который он не так давно перенес. Последние 30 лет он жил в Белоруссии и Болгарии, но до недавнего времени регулярно приезжал на родину», — приводит заявление федерации ТАСС.

Специалист возглавлял сборную Белоруссии, в которой выступала четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева. Также он был главным тренером национальной команды Болгарии, под его руководством биатлонистка Екатерина Дафовска завоевала первую и единственную в историю страны золотую медаль Олимпиады, победив в индивидуальной гонке.