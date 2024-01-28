Олимпийский чемпион по биатлону Малышко объяснил решение завершить карьеру

Олимпийский чемпион Дмитрий Малышко рассказал, кто повлиял на его решение уйти из спорта в 2020 году. Ранее биатлонист ни разу не объявлял о завершении карьеры, хотя последние годы не выступал на соревнованиях.

«Сезон-2019/20 получился скомканным, очень сильно повлиял коронавирус: когда мы готовились к заключительным стартам, их стали отменять, было совершенно непонятно, чего ждать от следующего сезона. В моем возрасте надо было принимать решение. Поскольку надеяться на чудеса смысла не было, я не раздумывая принял поступившее предложение по работе», — сказал Малышко ТАСС.

36-летний Малышко является олимпийским чемпионом Сочи в составе эстафеты, бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, победителем и призером чемпионатов Европы.