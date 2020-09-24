Российская биатлонистка Ольга Зайцева прокомментировала решение CAS удовлетвориить ее апелляцию лишь частично. Спортивный арбитражный суд в Лозанне снял с нее пожизненное отстранение от Олимпиад, но оставил в силе аннулирование результатов на Играх в Сочи. Таким образом, Зайцева и вся российская команда лишились серебра в женской эстафете. В то же время апелляции Ольги Вилухиной и Яны Романовой были удовлетворены.

— Мне очень тяжело говорить. Печальная весть для меня, моей ситуации, учитывая, что я ни в чем не виновата, — сказала Зайцева. — Родители воспитывали быть сильной, как узнала о решении CAS — были слезы. Такая ситуация злит! Просто не понимаю, что происходит. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне очень грустно. Полгода они переносили решение, тянули. Я верила и надеялась на лучшее, поэтому тяжело слышать такой вердикт.

Видно, что все политизированно. Мы были в одной команде, но у одной положительное решение, у другой — отрицательное. Это все бред. И все почему-то верят Родченкову, а спортсменам — нет. Но я, мои юристы, те, кто мне помогает — будем бороться до последнего. Я всегда защищала Россию на крупнейших международных стартах, отстраивала честь страны — мне не привыкать бороться. Настроена на то, чтобы доказать правду.

Рада за девочек — очень рада, что они смогли отстоять правду. Знаю, что меня никто не бросает и будут помогать дальше отстаивать чистое имя.