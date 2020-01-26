Кирилл Стрельцов: «У Йоханнеса Бе скорость, конечно, хорошая»

Россиянин Кирилл Стрельцов подвел итоги своего выступления в масс-старте на этапе Кубка мира в словенской Поклюке. Биатлонист финишировал 19-м при одном промахе.

— Впечатление положительные, пытался побороться, сильно не удалось уйти, хорошие впечатления, понравилось, — сказал Стрельцов в эфире телеканала «Матч ТВ». — Самочувствие — сегодня было чуть тяжелее, на втором кругу темп был посложнее. У Йоханнеса Бе скорость, конечно, хорошая. Чемпионат мира? Думаю, отдохнем, восстановимся, есть две недели — будем набирать. Перед началом сезона ставил минимальные задачи, то, что в команде на ЧМ — это уже здорово.