Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев в разговоре с «СЭ» отреагировал на итоги индивидуальной женской гонки в рамках Кубка мира 2021/2022 по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

«По итогам гонки удивило меня большое количество промахов. У нас всегда получались индивидуальные гонки, это наш вид. Сегодня у нас большой проигрыш ходом и эйфория от 5 и 8 места в гонке, разные впечатления. Резцова молодец, быстро вошла в коллектив, выступила достойно. Молодец, что и на отборе была прекрасно, и на Кубке мира может выступать. С одним промахом результат великолепный, но надо понимать, что соперницы подарили много шансов. У лидеров мирового биатлона сегодня были большие штрафы», — сказал Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Лучшими из россиянок по результатам индивидуальной гонки стала Ульяна Нигматуллина (5-е место, +2:04:0) и Кристина Резцова (8-е место, +2:27:7). Первое место заняла чешская биатлонистка Маркета Давидова (42:43:5).