Кайшева не попала в состав сборной на этап Кубка мира в Нове-Место

Главный тренер сборной России Александр Касперович сообщил, что на третий этап Кубка мира, который состоится в чешском городке Нове-Место, отправятся Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Екатерина Глазырина, Анастасия Загоруйко и Светлана Слепцова. Тренерский штаб принял не проводить ротацию, поэтому в состав команды не попала Ульяна Кайшева, которая выиграла три медали на этапе Кубка IBU в Риднауне.
- Мы сегодня собрались тренерским штабом и приняли решение, что пока еще рано проводить ротацию между группами, - приводит пресс-служба СБР слова Касперовича. - Сегодня в хорошем состоянии на этапах Кубка IBU Ульяна Кайшева и Виктория Сливко, Дарья Виролайнен также неплохо пробежала. Но скорость у них пока еще не та, на которую мы рассчитываем. Поэтому решением тренерского штаба оставляем те же составы, чтобы спортсмены набрали оптимальную форму. И Кайшева, и Сливко в числе кандидатов для выступления на этапах Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Там будут эстафеты, индивидуальные гонки, контактные виды программы. На сегодняшний день мы находимся в поиске четверки, которая будет собрана на чемпионат мира.
Урфин_Я
Че так обрадовался? Собираешь что-ли?! Сходи на вокзал с ведерком... или цистерной - твои любимые объемы тебе лучше знать!
18:57
Don Miguel
У, урфинистый испражнился. Ура!
18:52
Урфин_Я
МиГельдон, ты еще и языковед, я гляжу?))) Там вон в соседней ветке (про Губерниева) бревно в твоем глазу насчет сленга лежит: Губа, облом, слюни, петрит... Так что не надо про нечистоты, коли сам в них плаваешь с удовольствием!
18:45
Don Miguel
Урфинистые думают, что он умнае! У них основной сленг "в отстойнике", "уделала", "раскатала", "под завязку" А, еще "астматики". Вещай дальше, вещий ты наш. В биатлоне еще бы хоть чтонить соображал. Все-таки это сложная гонка со стрельбой. Ну, да это нее для "клаводавящих"
18:31
muzsolini
Включали, но по сути шанса, как и права на ошибку не дали. У Слепцовой полный карт-бланш на сезон. Только зачем она, ветеран без перспектив, когда молодым нужно проходить огонь воду и всё остальное. Они Свету к Олимпиаде готовят? Она конечно на пике формы и при счастливом стечении способна замкнуть двадцатку, только кому это надо? Заговор какой-то. Вот они какие - враги народа. Плетут невесть что и гнут свою линию.
18:19
Урфин_Я
Это у тебя старческий!!! Ее вЫключали волевым очкастого! И даже в той гонке она сделала Шумилову. И забыл ты, как сам пищал два года про "спортивный принцип", что ж ща замолк? Разве не уделала она и Виролайнен (которая очкует на рфных бегать из-за этого принципа как раз) и Шумилову в очередной раз раскатала! А под завязку облажавшихся ССку и Загоруйко по спортивному не в отстойник разве надо? Так что ты про астматиков рассуждай - там хоть че-то соображаешь вроде...
18:16
Don Miguel
Как-то все подзабыли, что Кайшеву уже включали "волевым решением". Она потом вся исплакалась.
17:18
alex.grimberg
у нас не тренеры, а уроды какие то, гнать их всех в шею надо(((((((((( Кайшева заслужила свой шанс и именно сейчас ее нужно переводить в КМ чтобы она уже там набивала шишки и набиралась опыта только так мы получим боеспособного спортсмена к ОИ, а будет так, ее поставят на КМ где она выступит не очень успешно и ее тут же отправят обратно, вот и вся логика, у нас не тренеры, а физруки, именно они сломали Слепцову и именно из за них ушли Зайцева и Вилухина потому как на их горбу все время пытались выехать не предпринимая ВООБЩЕ НИЧЕГО!!!!!!!!!! А пример совсем не далеко, мужская сборная, в эстафете бегут 3!!!!!! МОЛОДЫХ ПАРНЯ и со ШТРАФНЫМ КРУГОМ выигрывают серебро, а на женскую сборную больно смотреть, так как нет достойной подготовки!!!!!!!!!!!!
16:59
Союз Аполлонович
Кто этих олигофренов поставил рулить нашим биатлоном?
13:15
vsvtjo
Урфин_Я ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Да это же приговор российской команде и девчонкам в частности.
11:48
327669
Девочку уезжайте с этого болота тут на Родине вам путь заказан и удивляет одно вот скажите это как же так вышло что один человек( слепцова ) столько времени водит за нос всю биотлонную верхушку и что только она не вытворяла и не выкидывала но ей все это прощается
11:38
Урфин_Я
Этот псевдотренер явно хочет дождаться когда у девочек (Кайшева и Сливко) логичный спад формы. Вот тогда будет нужный момент вывести их в КМ и всем всё показать и продолжать работать с удобными нулевыми старушками!!!
11:05
ухтышъ
СВ0Л04!!! еще и ТРУСИХУ-Виролайнен приплел, которая постоянно снимается с российских соревнований потому что знает, что проиграет!!!
10:02
TV глядач
Девочки!!!! Уезжайте!!!! Не губите свой талант!!!!! А. Кузьмина - 2 золота Олимпиады, Д. Домрачёва - 3 золота вот вам пример!!!! Бегите!!!!!!
09:45
Урфин_Я
Девчонки - Ульяна, Виктория - бегите вы из этой сборной! В Казахстан, Белорусию, Корею, Бельгию - хоть куда! Спасайте свою спортивную жизнь!!! Погубит Вас банда кравоцовых_касперовичей, как уже загубила Якушову и Миронову! А мы за Вас у удовольствием поболеем и под другим флагом, как за Н.Кузьмину и Д.Домрачеву!
09:30
болото
сколько заплатили за место слепцовой в основе .иных причин ее пребывания в основе нет.все видят и держат. что она, что загоруйко, выше 50 места не поднимались. что сделали из биатлона, нет ни спортивных принципов,ничего нет как и результата. Зато СВЕТОЧКА выступает, за какие достижения, тренеры решили. Тошнит от этого бардака
07:37
честный человечишко
Кто-нибудь уже подготовил петицию? Гнать теми самыми тряпками!!!
07:27
Andre_Saratov
Отказ, облеченный в форму красивых слов. Вот Украина выдернула Меркушину из Риднау и сразу в эстафету. А Кайшевой и Сливко дадут шанс на разбитой лыжне и в не лучшем функционале сразу после НГ в Оберхофе. А потом отправят обратно. Шанс получили - свободны. И кто поручится что Касперович доработает до ОИ. С прицелом на Пхёнчхан. Сборная, где спортивный принцип попирается из-за монеток, обречена.
06:42
кузя23
Тут в принципе и Макларен не нужен. Сами Касперовичи с Кравцовыми всё развалят.
06:29
zahi
Собственно, остается только согласится с нижеподписавшимися! Не понятно только, какого хрена, господин Кравцов потакает этим бредням! Кто, вообще, с Касперовича спрашивает? Если, по мнению главного тренера, Кайшева по скорости уступаем нашей основе, то она, наверное, на кубке IBU просто задом на перед катит (как не странно, еще и выигрывает)!! В общем, ребят, на этапе кубка мира в Чехии нас ждет очередной "зашквар" от женской команды, а также "бла-бла-бла" про усталость и сведение мышц ног на интервью после гонок! Тошнит, бл...дь!!!!!!!
06:14
xxx5
Я дурею с этого "специалиста" по биатлону !
06:10
Курдин
Губерниев же обещал Кайшеву
02:45
aastone
PallMall дада - скорость не та))))
02:31
tryam
Губерниев в истерике наверное, он же приказал ее поставить)
00:48
PallMall
aastone, кажется так и есть, наши девушки-биатлонистки, чтобы попасть в сборную, должны показать отличные результаты в триатлоне, а не в биатлоне, а молодежь еще не готова к такому виду спорта.
00:38
aastone
всё логично - тренерскому штабу прекрасно известна скорость Слепцовой и Ко..... скорее всего эта скорость не связана с бегом на лыжах и стрельбой.... и с лыжами вообще... а Кайшева и Сливко только-только достигли возраста согласия... тёмные лошадки тэк сказать
00:28
Ясен-Красен!
Вот это номер! Только слепой не видит, что Слепцова - ноль.
00:09
andrus69
Вы что издеваетесь ? Как не будет изменений? У Слепцовой что проплаченное место? Слов нет одни маты ...
00:07