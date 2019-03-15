15:49 | Биатлон

Кантен Фийон Майе: "Раньше мы находились в тени Фуркада. Это разочаровывало"

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Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что спортсмены национальной команды раньше находились в тени успехов пятикратного олимпийского чемпиона Мартена Фуркада. Он также добавил, что по этому причине сборная находилась в центре внимания СМИ.

- Да, раньше мы находились в тени успехов Мартена Фуркада. Иногда это было преимуществом, но чаще разочаровывало, - приводит слова Фийон Майе Le Monde. - Он дал нам опыт и повышенное внимание СМИ. Однако когда мы выигрывали эстафету, она часто оставалась гонкой Мартена Фуркада. 

Напомним, на чемпионате мира в шведском Эстерсунде Фуркад не выиграл ни одной медали, а Фийон Майе завоевал две бронзы: в спринте и в пасьюте. 

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