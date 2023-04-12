Каминский сообщил, что у Минспорта не возникло нареканий к работе тренеров сборной России по биатлону
Тренер мужской сборной страны Юрий Каминский заявил, что экспертный совет Министерства спорта РФ не предъявил серьезных нареканий к работе тренерского штаба национальной команды по биатлону.
Заседание экспертного совета прошло во вторник. «Мы отчитались, особых нареканий не было», — цитирует Каминского ТАСС.
Российские биатлонисты пропустили минувший международный сезон в связи с событиями на Украине.
Источник: https://tass.ru/sport/17504825
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