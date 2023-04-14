Биатлонистки Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Биатлонистки Лариса Куклина и Ксения Довгая вошли в список самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов в 2023 году, сообщает ТАСС.

По данным источника, спортсменки тестировались по четыре раза за три месяца.

Кроме Куклиной и Довгой, по четыре раза прошли проверку на допинг лыжница Алена Баранова и Алексей Кудашкин, специализирующийся в спортивной ходьбе.

32-летняя Куклина по итогам сезона заняла четвертое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), 23-летняя Довгая расположилась на 13-й строчке.