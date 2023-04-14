Биатлон
Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада Новости
Игры
Главная
Биатлон

Допинг

Сегодня, 12:19

Биатлонистки Куклина и Довгая вошли в список самых проверяемых РУСАДА спортсменов

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Биатлонистки Лариса Куклина и Ксения Довгая вошли в список самых проверяемых Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) спортсменов в 2023 году, сообщает ТАСС.

По данным источника, спортсменки тестировались по четыре раза за три месяца.

Кроме Куклиной и Довгой, по четыре раза прошли проверку на допинг лыжница Алена Баранова и Алексей Кудашкин, специализирующийся в спортивной ходьбе.

32-летняя Куклина по итогам сезона заняла четвертое место в рейтинге Союза биатлонистов России (СБР), 23-летняя Довгая расположилась на 13-й строчке.

Источник: ТАСС
Биатлон
Лариса Куклина
0
Читайте также
В «Трактор» приедет канадский вратарь. В 2015-м он лишил Россию золота МЧМ
Обаме — белый флаг! ВАДА после России взялось за Африку
Школьница сбежала от насильника в Санкт-Петербурге
«Нафтогаз» сообщил о решении суда в Гааге обязать РФ выплатить $5 млрд за активы в Крыму
Песков отверг идею сделать Черное море водами НАТО
ФНС опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь
Популярное видео
Провал России на ЧМ по биатлону. Что с Логиновым? Live после турнира
Пока у России на ЧМ по биатлону — провал. Ждать ли медалей дальше?
Губерниев — жестко о дисквалификации Слепцовой и Устюгова
Драчев поддержал идею альтернативной Олимпиады
Слепов - о Губерниеве и о том, как кормить Тамагочи
Драчев объяснил, почему в сборную попал ноунейм
Владимир Драчев: "На прошлом чемпионате мира мы показали, что в нашей команде есть резервы"
Украинский чемпион - о Логинове
Губерниев и Иванов - о серебре Логинова
Шипулин - о завершении карьеры
Тренер Шипулина - о решении Антона
Жесткий ответ Губерниева Гамзе
Гараничев - о медали в масс-старте
Логинов: "Выжал из этой ситуации все, что мог"
Логинов - о допинге, Шипулине и Йоханнесе Бе
Почему ветераны биатлона разругались с Тихоновым
Что теперь будет с русским биатлоном?
"Я первый сказал, что поддержу Драчева"
Российская биатлонистка обвинила тренера в домогательствах. Аудио
Виролайнен потеряла коврик в толпе
Так здорово Услугина никогда не выступала
Довольный Цветков и два молчаливых норвежца
Цветков закрыл Кубок. И вот, что он сказал
Домашний музей Шипулиных
Виролайнен: "Вряд ли смогу бегать так же легко, как Фуркад"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Каминский сообщил, что у Минспорта РФ не возникло нареканий к работе тренеров сборной России по биатлону
Новости
RSS RSS
Все новости