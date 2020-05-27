Каминский, Шашилов, Польховский. СБР утвердил тренерский состав сборной России

Правление Союз биатлонистов России (СБР) провело очередное заседание, где утвердило тренерский состав национальной команды.

Основной состав тренеров у мужчин: Юрий Каминский — старший тренер, Максимов М.Г., Истомин А.Е., Белозеров С.И., Идинов С.И. — тренеры.

Основной состав тренеров у женщин: Михаил Шашилов — старший тренер, Загурский Н.С., Коновалов С.А., Куваев Е.Н., Волков А.А. — тренеры.

Вице-президент СБР Валерий Польховский В.Н. включен в список тренеров и специалистов сборных.

В первоначально опубликованном варианте в составе тренеров женской сборной был Виталий Норицын, а Волков значился в списке тренеров мужской команды.