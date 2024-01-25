IBU требует пожизненного отстранения экс-главы организации Бессеберга

Глава независимого дисциплинарного органа Biathlon Integrity Unit (BIU) Грег Маккенна сообщил, что Международный союз биатлонистов (IBU) пожизненно отстранит от работы на любой должности в организации бывшего главу IBU Андерса Бессеберга. Он также будет оштрафован на сумму до 100 тысяч евро.

«Мы пришли к выводу, что следует пожизненно запретить ему занимать должности и заниматься деятельностью, а также оштрафовать на сумму до 100 000 евро. Мы также рекомендовали объявить ему выговор», — цитирует Маккенна VG.

В апреле 2023 года Бессебергу предъявили обвинение в коррупции. NRK отмечал, что спортивный чиновник «получил [в подарок] несколько дорогих часов» в 2011 году, а в 2013-м воспользовался услугами проституток. 77-летний Бессеберг был президентом IBU с 1993 по 2018 год.

Процесс по его делу продлится до 16 февраля.