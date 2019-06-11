IBU обязал биатлонистов предоставлять сертификат о прохождении антидопинговой программы

Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте сообщил, что исполком организации принял решение, касающееся борьбы с допингом. Начиная с сезона-2019/20, каждый спортсмен должен будет предоставить сертификат, подтверждающий, что он прошел антидопинговую образовательную программу.

Напомним, в минувшем сезоне российская биатлонистка Маргарита Васильева не принимала участия в чемпионате мира в шведском Эстерсунде из-за начатого в феврале разбирательства: спортсменка пропустила три допинг-теста и может быть дисквалифицирована.

Еще два российских биатлониста отправились в дисквалификацию