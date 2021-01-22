Хованцев прокомментировал победу Логинова в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Бывший старший тренер сборной России Анатолий Хованцев прокомментировал для «СЭ» результаты мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Антхольце.



— Логинов сегодня молодец, отличная стрельба. Со всеми нюансами, которые у него были — то гильза не выпадала, то палка сломается. Несмотря на это, справился со стрельбой и отстрелял на ноль. На такой высоте отстрелять на ноль очень сложно, но Саша справился — молодец. По ходу он еще не набрал своих кондиций. До чемпионата мира еще есть время, можно собраться и сократить отставание, которое у него сейчас есть.

Логинов стал победителем мужской индивидуальной гонки на этапе Кубка мира. Он показал идеальную работу на огневом рубеже, не допустив ни одного промаха.

(Владимир Пушкарев)