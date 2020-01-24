Немка Дениза Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Она преодолела дистанцию без промахов за 41.33,4.

В тройку вошли шведка Ханна Эберг и француженка Анаис Бескон.

Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая восьмое место.

Поклюка (Словения)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка 15 км

1. Дениза Херманн (Германия) — 41.33,4 (0 промахов)

2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 59,2 (1)

3. Анаис Бескон (Франция) — 1.15,7 (0)

4. Лиза Виттоцци (Италия) — 1.21,7 (0)

5. Франциска Пройсс (Германия) — 2.02,8 (0)

6. Клэр Иган (США) — 2.10,4 (0)...

8. Ирина Старых (Россия) — 2.59,5 (0)...

13. Лариса Куклина (Россия) — 3.16,2 (1)...

27. Кристина Резцова (Россия) — 4.51,8 (2)...

35. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 5.25,0 (3)...

69. Светлана Миронова (Россия) — 8.10,4 (7)