Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке, Старых — восьмая
Немка Дениза Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке. Она преодолела дистанцию без промахов за 41.33,4.
В тройку вошли шведка Ханна Эберг и француженка Анаис Бескон.
Лучшей из россиянок стала Ирина Старых, занявшая восьмое место.
Поклюка (Словения)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка 15 км
1. Дениза Херманн (Германия) — 41.33,4 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 59,2 (1)
3. Анаис Бескон (Франция) — 1.15,7 (0)
4. Лиза Виттоцци (Италия) — 1.21,7 (0)
5. Франциска Пройсс (Германия) — 2.02,8 (0)
6. Клэр Иган (США) — 2.10,4 (0)...
8. Ирина Старых (Россия) — 2.59,5 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) — 3.16,2 (1)...
27. Кристина Резцова (Россия) — 4.51,8 (2)...
35. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 5.25,0 (3)...
69. Светлана Миронова (Россия) — 8.10,4 (7)