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Херманн, Хинц, Пайффер и Долль — в составе сборной Германии на первые этапы Кубка мира

15:52
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Стал известен состав сборной Германии на первые этапы Кубка мира, которые пройдут в финском Контиолахти. Немецкая федерация биатлона внесла в список 7 женщин и 10 мужчин.

Женщины: Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, София Шнайдер, Анна Вайдель.

Мужчины: Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн, Симон Шемпп, Эрик Лессер, Роман Рис, Лукас Фрацшер, Йоханнес Донхаузер, Доминик Шмук.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные.

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