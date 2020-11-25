Стал известен состав сборной Германии на первые этапы Кубка мира, которые пройдут в финском Контиолахти. Немецкая федерация биатлона внесла в список 7 женщин и 10 мужчин.

Женщины: Дениза Херманн, Франциска Пройсс, Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Марен Хаммершмидт, София Шнайдер, Анна Вайдель.

Мужчины: Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Йоханнес Кюн, Филипп Хорн, Симон Шемпп, Эрик Лессер, Роман Рис, Лукас Фрацшер, Йоханнес Донхаузер, Доминик Шмук.

Старт нового биатлонного сезона запланирован на эти выходные.