Ханна Эберг: "Кровяной допинг - это грубый обман"

Олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Ханна Эберг заявила, что считает грубым обманом использование кровяного допинга. Этот запрещенный метод спровоцировал скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который прошел в австрийском Зефельде.

- Это действительно ужасно. Посмотрим, что будет в Эстерсунде на чемпионате мира по биатлону. Кажется, могут быть выявлены и новые случаи, - приводит слова Эберг SVT. - Кровяной допинг - это преднамеренный обман. Вы не принимаете витамины, а сидите с иглой в руке и переливаете кровь в свой организм. Это грубый обман.

Напомним, на чемпионате мира в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Макс Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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