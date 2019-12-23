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Халили примет участие на этапе КМ в Оберхофе

06:42
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Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что Карим Халили примет участие в январском этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). В начале сезона он выступал в Кубке IBU.

— Халили выполнил критерии отбора и поедет на четвертый этап Кубка мира в Оберхоф, по нему вопросов нет, — цитируют Драчева «Известия». — Затем он выступит на юниорском чемпионате мира в Швейцарии 23 января — 2 февраля, после чего мы решим, в каком соревновании ему лучше продолжить сезон.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/957113/timur-ganeev/poplyvshaia-lyzhnia-kak-rossiiskie-biatlonisty-provalili-etap-kubka-mira

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