Губерниев снова в кокошнике. И счастлив

Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал в своем Instagram новую фотографию. 45-летний россиянин в очередной раз предстал перед подписчиками в кокошнике.

В немецком Оберхофе проходит мужской масс-старт на 15 км в рамках четвертого этапа Кубка мира. «СЭ» ведет онлайн-трансляцию гонки.

«Я снова в счастливом кокошнике», — подписал фото Губерниев.

Ранее комментатор уже надевал кокошник в январе 2019 года на одном из стартов.