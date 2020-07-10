Губерниев поблагодарил Драчева за работу на посту главы СБР

Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев поблагодарил Владимира Драчева за работу, которую тот продела на посту главы СБР.

— Владимир Драчев уходи в отставку. Уже завтра выборы будут на безальтернативной основе, — сказал Губерниев в своем Telegram-канале. — Драчев отказывается от возможности руководить российским биатлоном еще несколько сезонов.

Виктор Майгуров — единственный претендент на кресло руководителя. Безусловно, он эти выборы выиграет.

Драчев написал письмо, в котором заявил, что сосредоточиться на работе в Государственной думе. На самом деле, это решение созрело. С учетом все тех проблем российского биатлона. И загруженности Драчева, который действительно разрывался между креслом депутата и президента СБР. Сложно усидеть на двух стульев.

Но я хочу пожелать ему удачи и поблагодарить за проделанную работу. Хотим мы этого или нет, он был неплохим президентом. Буду настаивать на этом. Несмотря на определенный хаос, солидные трудности, именно при Драчеве Александр Логинов выиграл золотую награду на чемпионате мира — первую для России за много лет.

Это решение Владимира Драчева — своевременное. Оно назрело.

Самое главное, что все те тренеры, что работают со сборной, будут продолжать готовить команду. Эта отлаженная маш9ина начала свой путь к большим победам.