Губерниев опубликовал селфи года

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию с австрийским поп-певцом Кончитой Вурст. По мнению журналиста, это снимок года.

- Ооооооо, еееееее !!!! Это селфи года !!!! Кончита Вурст, огненная и прекрасная !!!! Давно не виделись, похорошела с тех пор!!!! На втором фото образ славной Кончиты для ценителей, - написал Губерниев.