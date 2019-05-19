Губерниев опубликовал селфи года

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Инстаграме опубликовал фотографию с австрийским поп-певцом Кончитой Вурст. По мнению журналиста, это снимок года.
- Ооооооо, еееееее !!!! Это селфи года !!!! Кончита Вурст, огненная и прекрасная !!!! Давно не виделись, похорошела с тех пор!!!! На втором фото образ славной Кончиты для ценителей, - написал Губерниев.
Ооооооо , еееееее !!!! Это селфи года !!!! Кончита Вурст , огненная и прекрасная !!!! Давно не виделись , похорошела с тех пор !!!! На втором фото образ славной Кончиты для ценителей !!!!! 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 #daretodream #евровидение2019 #евровидение #толерантность #тельавив #израиль
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