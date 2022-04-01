«Нельзя допустить, чтобы тренерский штаб формировала одна команда, а работать пришлось другой». Тренеры просят перенести выборы СБР

Инициативная группа тренеров обратилась в СБР с просьбой перенести отчество-выборочную конференцию СБР с середины июня на первую половину мая.

«Все мы хорошо знакомы с практикой проведения таких конференций и сроками формирования после этого руководящих органов Союза, принятия каких-либо решений по тренерскому штабу всех сборных команд и прочее. В случае проведения Конференции в середине июня, списки и необходимые решения будут приняты и согласованы в лучшем случае в конце месяца.

Коллективное письмо тренеров к СБР.

Между тем в нынешнее, сложное для всех время все эти мероприятия необходимо провести как можно раньше — слишком много новых задач поставило время перед нашим биатлоном. В этом смысле понимание — кто будет работать с группами централизованной подготовки, какими они будут, какова будет роль и место СБР в новом сезоне — очень важно для всех.

Нельзя допустить повторения ситуации, например, 2020 года — когда тренерский штаб формировала одна команда СТР, а работать с ним пришлось уже другой. Не меньше вопросов — по внутреннему составлению календаря, который впервые за всю историю будет для всех нас важнее международного", — говорится в заявлении.

Обращение подписали 34 специалиста, включаю старшего тренера мужской сборной Юрия Каминского.