Гореева показала новую форму сборной России по биатлону

Российская биатлонистка Анастасия Гореева показала в сторис Instagram, как будет выглядеть форма национальной сборной в сезоне-2021/22.

Форма выполнена в синем цвете с красными вставками на рукавах и штанинах.

«Комбинезон сборной России на сезон-2021/22. Оценим», — написала Гореева.

Сторис Анастасии Гореевой. Фото Instagram

Первый этап Кубка мира по биатлону нового сезона стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.