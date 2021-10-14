Гореева показала новую форму сборной России по биатлону
14 октября, 17:02
Российская биатлонистка Анастасия Гореева показала в сторис Instagram, как будет выглядеть форма национальной сборной в сезоне-2021/22.
Форма выполнена в синем цвете с красными вставками на рукавах и штанинах.
«Комбинезон сборной России на сезон-2021/22. Оценим», — написала Гореева.
Сторис Анастасии Гореевой. Фото Instagram
Первый этап Кубка мира по биатлону нового сезона стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде.
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