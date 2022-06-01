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Сегодня, 13:24

Истомин — о назначении тренером женской сборной России: «Происходящее дает возможность экспериментировать»

Артем Истомин рассказал о своем назначении на должность старшего тренера женской сборной России по биатлону
Анна Горшкова
Корреспондент
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Артем Истомин рассказал о своем назначении на должность старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Заявку я на это не подавал. Мне поступило предложение от президента СБР возглавить сборную. Почему президент выбрал меня? Скорее всего, тут тоже сыграла роль совокупность факторов. Во-первых, происходящее в мировом биатлоне дает возможность экспериментировать. Во-вторых, он много беседовал со спортсменами и другими специалистами, а потому решил предложить мне самостоятельную работу в команде», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

Истомин работает в сборной России с 2018 года. Сначала он был ассистентом старшего тренера в мужской команде, а перед сезоном-2022/23 стал тренером собственной группы.

Источник: https://metaratings.ru/news/istomin-o-svoem-naznachenii-proiskhodyashchee-dayet-vozmozhnost-eksperimentirovat-1280161/
Сборная России по биатлону
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