Артем Истомин рассказал о своем назначении на должность старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Заявку я на это не подавал. Мне поступило предложение от президента СБР возглавить сборную. Почему президент выбрал меня? Скорее всего, тут тоже сыграла роль совокупность факторов. Во-первых, происходящее в мировом биатлоне дает возможность экспериментировать. Во-вторых, он много беседовал со спортсменами и другими специалистами, а потому решил предложить мне самостоятельную работу в команде», — приводит слова Истомина Metaratings.ru.

Истомин работает в сборной России с 2018 года. Сначала он был ассистентом старшего тренера в мужской команде, а перед сезоном-2022/23 стал тренером собственной группы.