Глава IBU рассказал, скажется ли дисквалификация российских биатлонистов на восстановлении СБР

Олле Далин, глава Международного союза биатлонистов (IBU), заявил, что рабочая группа организации по восстановлению Российского союза биатлонистов (СБР) следит за выполнением соответствующих критериев. Во вторник, 25 июня, IBU дисквалифицировал россиян Александра Чернышова и Александра Печенкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

- Скажутся ли дисквалификации российских биатлонистов на восстановлении СБР? Есть рабочая группа, которая следит за выполнением критериев, - приводит слова Далина РИА Новости. - В конце концов, решение принимает правление IBU, но рабочая группа должна предоставить свои предложения. СБР, ОКР и РУСАДА тоже в этой рабочей группе. Но наши члены рабочей группы изложат исполнительному комитету IBU свое видение.

Напомним, СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года на фоне допингового скандала в российском спорте. Россия не может выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU, а также претендовать на проведение международных соревнований.

Двое россиян дисквалифицированы. И это еще не конец?