Международный союз биатлонистов дисквалифицировал Чернышева и Печенкина на 4 года за допинг

Международный союз биатлонистов (IBU) дисквалифицировал российских биатлонистов Александра Чернышова и Александра Печенкина на четыре года за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт организации.

Печенкин дисквалифицирован на 4 года с момента принятия данного решения - с 21 июня 2019 года. Спортсмен был временно отстранен 5 ноября 2018 года, поэтому этот период должен быть засчитан.

При этом IBU аннулировал все результаты Печенкина с 7 января 2012 года по 6 января 2016 года. За это время он выиграл золото чемпионата Европы в эстафете и две золотые медали на Универсиаде-2013.

Александр Чернышов дисквалифицирован на 4 года с момента принятия данного решения - с 21 июня 2019 года.

У спортсменов есть 21 день, чтобы подать аппеляцию в спортивный арбитражный суд.

Обвинения биатлонистам предъявлены после анализа информации из московской антидопинговой лаборатории. Решение о дисквалификации базировалось на анализе допинг-проб спортсменов с 2012 по 2015 год. Биатлонисты признаны виновными в нарушениях антидопинговых правил при отягчающих обстоятельствах, что подразумевает под собой участие в организованной допинг-схеме, а также употреблении запрещенных препаратов.

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