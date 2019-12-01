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Допинг

Глава IBU Олле Далин: «Россия должна провести домашнюю работу»

20:14

Президент IBU Олле Далин прокомментировал призывы отстранить Россию от международных турниров. Ранее стало известно, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу.

— Россия — важная биатлонная страна. Мы хотим видеть ее частью биатлонной семьи, — сказал Далин в эфире передачи «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». — Но как я говорил раньше, главное, чтобы Россия провела домашнюю работу.

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Материалы сюжета: Россия. Допинговый скандал




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