Глава IBU назвал серьезным положение российского спорта после решений ВАДА

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин заявил, что ситуация для всего российского спорта после рекомендаций комитета по соответствию ВАДА стала очень серьезной.

— Комитет по соответствию WADA сделал свою работу, они внесли свои рекомендации, — приводит РИА «Новости» слова Далина. — Я бы сказал, что-то, что они сделали — это очень серьезно. Я не хочу говорить что-либо до тех пор, пока не принято окончательное решение, потому что мне самому пока неизвестны детали. Конечно, ситуация для российского спорта сейчас очень серьезная.

Комитет ВАДА по соответствию рекомендовал запретить России подавать заявки на проведение международных соревнований в течение четырех лет, допускать до международных соревнований только «чистых» российских спортсменов и лишить сборную России возможности выступать под своим флагом на крупных турнирах. Исполком ВАДА рассмотрит рекомендации комитета по соответствию на заседании исполкома 9 декабря.