Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад завоевал золото в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде. Результат француза — 53 минуты 11,9 секунды. Второе и третье место заняли его соотечественники — Симон Дестье (отставание 12,7) и Кантен Фийон Майе (01.50,8).

Россиянин Матвей Елисеев стал 8-м (02.54,6), Александр Логинов — 9-м (02.55,1), Евгений Гараничев — 11-м (03.16,4), Антон Бабиков — 14-м (3.37,9), Дмитрий Малышко — 39-м (5.59,1), Эдуард Латыпов — 50-м (6.43,6), Никита Поршнев — 87-м (10.06,8).

Эстерсунд (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Индивидуальная гонка

20 км

1. Мартен Фуркад (Франция) — 53.11,9 (1 шт. минута)

2. Симон Дестье (Франция) — отставание 12,7 (1)

3. Кантен Фийон Майе (Франция) — +01.50,8 (3)

4. Эмильян Жаклен (Франция) — +02.17,8 (2)

5. Беньямин Вегер (Швейцария) — +02.28,2 (1)

6. Тарьей Бе (Норвегия) — +02.28,8 (2)

7. Фабьен Клод (Франция) — +02.32,4 (2)

8. Матвей Елисеев (Россия) — +02.54,6 (1)

9. Александр Логинов (Россия) — +02.55,1 (2)

10. Йоханнес Бе (Норвегия) — +03.12,6 (2)

11. Евгений Гараничев (Россия) — +03.16,4 (2)...

14. Антон Бабиков (Россия) — 3.37,9 (0)...

39. Дмитрий Малышко (Россия) — 5.59,1 (4)...

50. Эдуард Латыпов (Россия) — 6.43,6 (5)...

87. Никита Поршнев (Россия) — 10.06,8 (7)

Кубок мира по биатлону: новости и обзоры, расписание гонок и зачеты